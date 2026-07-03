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الإمارات تدين التفجير الإرهابي الذي وقع في دمشق

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الإمارات تدين التفجير الإرهابي الذي وقع في دمشق

ابوظبي - سيف اليزيد - أدانت دولة بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع داخل مقهى في العاصمة السورية دمشق، وتسبب في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان، على أنّ دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق، في هذا الهجوم الآثم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

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