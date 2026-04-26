إطلاق نار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض بحضور الرئيس ترامب وإخلاء القاعة

أجلت الخدمة السرية الأمريكية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عقب إطلاق نار الليلة بحفل في بهو فندق بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وألقت الخدمة السرية القبض على المشتبه به بعد إصابة أحد أفراد الأمن، فيما طوّقت الشرطة الفندق الذي كان يستضيف الحفل وحلقت مروحيات في أجوائه.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه تم توقيف منفّذ إطلاق النار، مشيدًا بأداء أجهزة الأمن.