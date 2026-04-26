مصادر باكستانية: عراقجي يصل إسلام آباد الجمعة لإجراء مباحثات

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت وكالة أسوشيتد برس بأنه من المتوقع أن يصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، إلى باكستان لإجراء مفاوضات بشأن وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين باكستانيين، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، قولهما إنه من المنتظر أن يصل عراقجي إسلام آباد برفقة وفد مصغر، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن مضمون الزيارة.

إلى ذلك، أكدت مصادر باكستانية للأناضول إنه من المتوقع وصول عراقجي إلى إسلام آباد في وقت متأخر الجمعة لإجراء مفاوضات بشأن وقف إطلاق النار.

من جانبها ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن عراقجي سيبدأ سلسلة من الزيارات، يجري خلالها مشاورات ثنائية مع مسؤولين في باكستان وعُمان وروسيا.

وأشارت الوكالة إلى أن عراقجي سيناقش التطورات الراهنة في المنطقة وآخر المستجدات بشأن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وفي 8 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت واشنطن وطهران هدنة لمدة أسبوعين، قبل أن تستضيف باكستان في 11 من الشهر ذاته جولة محادثات بين الطرفين لم تفضِ إلى اتفاق.

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد الهدنة مع إيران بناء على طلب باكستان "إلى حين تقديم طهران مقترحها"، دون تحديد مدة زمنية لذلك.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل إعلان الهدنة على أمل التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع.

