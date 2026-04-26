تكنولوجيا: آيفون 18 قد يحصل على زيادة كبيرة في الذاكرة مع معالج A20 بتقنية 2 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير تسريبات جديدة إلى أن آيفون 18 قد يحصل على ترقية كبيرة في الذاكرة العشوائية، حيث يُتوقع أن يأتي الإصدار الأساسي لأول مرة بذاكرة 12 جيجابايت. وتمثل هذه الزيادة نحو 50% مقارنة بالجيل السابق، ما يضع الهاتف في مستوى قريب من إصدارات Pro الحديثة.

ويُرجح أن تأتي هذه الخطوة لدعم متطلبات Apple Intelligence، خاصة مع توقع وصول مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة ضمن iOS 27، والذي قد تكشف عنه أبل خلال مؤتمر WWDC في يونيو 2026.

كما تشير التقارير إلى أن سلسلة آيفون 18 ستعتمد على معالج A20 الجديد المبني بتقنية 2 نانومتر من TSMC، وهي خطوة يُتوقع أن توفر تحسنًا في الأداء يصل إلى نحو 15% مع الحفاظ على كفاءة استهلاك الطاقة.

وقد تعتمد أبل أيضًا استراتيجية مختلفة بين الإصدارات، بحيث يأتي iPhone 18 بمعالج A20، بينما تحصل نسخ Pro على معالج A20 Pro مع أداء رسومي أقوى.

ومن المتوقع أن تتوفر جميع الإصدارات بذاكرة 12 جيجابايت، مع اختلافات في الأداء بين المعالجات. وتشير التسريبات كذلك إلى أن آيفون 18 القياسي قد يُطرح في ربيع 2027 إلى جانب iPhone 18e والجيل الثاني من iPhone Air، بينما تُطلق إصدارات Pro وهاتف iPhone Ultra القابل للطي خلال خريف 2026.

