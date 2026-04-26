انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء يوجه بتشكيل هيئة لمتابعة تنفيذ مشروع أنبوب نفط بصرة- حديثة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خاصاً بمتابعة مشروع خط أنابيب النفط (بصرة- حديثة - متعدد الاتجاهات)، بحضور وزيري؛ النفط، والصناعة، وعدد من المستشارين المختصين".

وقدّم وزيرا النفط والصناعة والمعادن، بحسب البيان، "شرحاً مفصلاً عن المشروع ونقاط التلكؤ التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلاً عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ؛ الأول الموقّع في (11 آب 2024) بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقّع في (7 كانون الثاني 2025) بين شركة المشاريع النفطية، والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن".

وبين رئيس الوزراء، أن "مشروع الأنبوب الناقل، بصرة - حديثة، سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه ميناء جيهان التركي، وموانئ بانياس والعقبة، فضلاً عن توفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف".

وأكد، أن "المشروع حين جرى طرحه، مثل استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية، وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة، وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء "بتشكيل هيئة خاصة لتنفيذ المشروع، برئاسة وكيل وزارة النفط، وعضوية مستشاري رئيس مجلس الوزراء المختصين، والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن".

وشهد الاجتماع، وفقاً للبيان، "بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ 1.5 مليار دولار، خلال العام الجاري تموّل بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أنّ الكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى 5 مليارات دولار".