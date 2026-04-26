منة شلبي تستذكر والدها الراحل في عيد ميلاده برسالة مؤثرة

دبي - فريق التحرير: حرصت الممثلة منة شلبي على إحياء ذكرى عيد ميلاد والدها الراحل، الذي وافته المنية قبل أيام قليلة، في لفتة إنسانية مؤثرة عكست عمق ارتباطها به، وحجم الحزن الذي ما زال يرافقها بعد رحيله.

وشاركت منة عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام” صورة تجمعها بوالدها، ووجهت له رسالة مؤثرة مليئة بالدعاء، جاء فيها: “عيد ميلادك النهارده في الجنة يا رب يا حبيبي، اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك، وعامله بإحسانك وعفوك يا رب، واهبه الفردوس الأعلى يا رب.. فضلًا أسألكم الفاتحة”.

وفي السياق نفسه، حرص المنتج أحمد الجنايني، زوج منة شلبي، على إحياء ذكرى عيد ميلاد والدها الراحل، حيث نشر صورة تجمعه به عبر حسابه على مواقع التواصل، وعلّق قائلاً: “كل سنة وانت طيب يا حبيبي، عيد ميلادك في الجنة إن شاء الله”.

نذكر أنه وفي مشهد مهيب خيّم عليه الحزن، ودعت الممثلة المصرية، منة شلبي، بعد ظهر يوم الاثنين الفائت والدها، رجل الأعمال محمد هشام الدين شلبي، الذي وافته المنية مساء الاحد بعد صراع طويل مع المرض وذلك في مسجد الفاروق بمنطقة المعادي.

ظهرت منة شلبي في حالة من الانهيار التام وبدت متأثرة بشدة وهي تودع والدها، حيث كانت تحمل المصحف الشريف بيدها وتلازم جثمان والدها في السيارة التي نقلته إلى مثواه الأخير. وحرص زوجها، المنتج أحمد الجنايني، على مساندتها طوال مراسم التشييع ودفن الجثمان، محاولاً التخفيف عنها في هذه اللحظات القاسية.

شهدت الجنازة حضوراً مكثفاً لنجوم الوسط الفني والإعلامي الذين حرصوا على مواساة منة شلبي، في مصابها الأليم.

وكان من أبرز الحاضرين: الممثل كريم عبد العزيز، الذي واسى منة في لحظات انهيارها، والممثلة لبلبة التي احتضنتها في محاولة لتهدئتها، بالإضافة إلى نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، دنيا سمير غانم، سيد رجب، إياد نصار، هدى المفتي، ندى موسى، أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا، والإعلاميين هالة سرحان ومحمود سعد وغيرهم.

خلال الجنازة، شهد التدافع من قبل المصورين لحظات صعبة، حيث كاد الممثل كريم عبد العزيز أن يسقط وسط الزحام.

وتستقبل منة شلبي العزاء في وفاة والدها، يوم غد الأربعاء، عقب صلاة المغرب، ومن المقرر أن يُقام العزاء في مسجد المشير طنطاوي بقاعة السلام.

وكان المنتج أحمد الجنايني، قد أعلن خبر الوفاة عبر حسابه على “فيسبوك”، ناعياً حماه بكلمات مؤثرة، ومؤكداً أنه كان “نعم الأب وطيب القلب”. كما نعت الممثلة يسرا الراحل عبر حسابها على منصة “إكس”، قائلة: “ببالغ الحزن والأسى، أنعى والد حبيبة قلبي منّة شلبي، الأستاذ هشام شلبي.. خالص التعازي والمواساة للأسرة الكريمة”.

يُذكر أن الراحل محمد هشام الدين شلبي، الذي تزوّج سابقاً من الراقصة زيزي مصطفى، عاش بعيداً عن أضواء الشهرة رغم كونه والد واحدة من أبرز نجمات السينما المصرية. وقد قضى الراحل سنوات طويلة من حياته في الولايات المتحدة حيث ركز على استثماراته وكان يعاني في سنواته الأخيرة من أزمات صحية متلاحقة، خاصة في القلب، حيث خضع لجراحة قلب مفتوح وظلت ابنته منّة ترافقه في رحلات علاجه بين مصر والخارج حتى رحيله.