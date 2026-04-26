الاحتلال يجدد تهديداته لسكان قرى وبلدات جنوب لبنان ويمنع التحرك

القاهرة - كتب محمد نسيم - جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيراته لسكان عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان، مطالباً بعدم التحرك جنوب خط القرى المحددة ومحيطها حتى إشعار آخر.

ووفق ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، شمل التحذير قرى وبلدات عدة، من بينها: مزرعة بيوت السياد، مجدل زون، زبقين، ياطر، صربين، حداثا، بيت ياحون، شقرا، مجدل سلم، قبريجا، فرون، زوطر الغربية، يحمر الشقيف، أرنون، دير ميماس، مرجعيون، الماري، إبل السقي، كفر شوبا، عين قنيا، عين عطا، إضافة إلى مناطق محاذية لنهر الليطاني وواديي الصلحاني والسلوقي.

كما شمل التحذير منع العودة أو العبور إلى عدد كبير من القرى الأخرى، من بينها: الناقورة، طير حرفا، الجبين، يارين، مارون الراس، بنت جبيل، عيتا الشعب، ميس الجبل، كفركلا، الخيام، العديسة، وغيرها من بلدات الجنوب اللبناني، وسط توسيع نطاق التحذيرات ليشمل مناطق سكنية وزراعية واسعة.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد التوتر في المناطق الحدودية الجنوبية للبنان.

