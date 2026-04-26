تكنولوجيا: جوجل قد تتخلى عن علامة Fitbit تدريجيًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تلوح مؤشرات جديدة إلى احتمال تخلي جوجل تدريجيًا عن علامة Fitbit، رغم أن العلامة لا تزال تتمتع بحضور قوي في سوق الأجهزة القابلة للارتداء. وحتى الآن، لا يوجد إعلان رسمي، لكن عدة دلائل بدأت بالظهور على مستوى البرمجيات.

فقد لاحظ المستخدمون في بعض الأسواق الأوروبية ظهور اسم Google Health Premium داخل متجر Google Play عند شراء ساعات Pixel Watch أو أجهزة Fitbit.

وأثار ذلك تكهنات بأن جوجل قد تنقل خدمات Fitbit البرمجية إلى مظلة Google Health الجديدة. كما ظهر شعار مسرب يحمل اسم Google Health بتصميم قلب ملوّن بأسلوب ألوان جوجل، ما يدعم فرضية إعادة الهيكلة.

كما ظهرت إشارات مشابهة داخل متجر App Store، حيث تضمنت عمليات الشراء داخل التطبيق خيارات Google Health Premium بأسعار مماثلة لاشتراك Fitbit Premium.

ورغم إزالة هذه الإدراجات لاحقًا، فإنها تشير إلى أن الاشتراك الجديد قد يحل محل خدمات Fitbit دون دمجها مع باقات Google One أو اشتراكات الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، قد لا يعني هذا اختفاء العلامة بالكامل، إذ تشير تسريبات إلى أن جهاز تتبع لياقة جديد بدون شاشة قد يحمل اسم Google Fitbit Air بدلًا من اعتماد علامة Pixel، ما يوحي بأن جوجل قد تحتفظ بعلامة Fitbit في الأجهزة، حتى لو أعادت تسمية الخدمات البرمجية.

المصدر