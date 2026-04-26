أدبي الطائف يستعرض "الموروث اللغوي وعلاقته بالمجتمع السعودي" في أمسية ثقافية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقامت جمعية أدبي الطائف، مساء أمس السبت الموافق 25 أبريل، ضمن فعاليات الشريك الأدبي أمسية ثقافية مميزة بعنوان "الموروث اللغوي وعلاقته بالمجتمع السعودي"، أحياها المؤرخ الأستاذ خالد الحميدي، وذلك في الساحة الخارجية لمقر الجمعية.

​وسط حضور كثيف من المثقفين والأدباء، استهل المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ عبد الله الأسمري الأمسية بكلمة ترحيبية، استعرض فيها سيرة الضيف وجهوده العلمية، مرحباً بالحضور النوعي الذي شهدته الفعالية.

​ثم انطلقت الأمسية مع الأستاذ خالد الحميدي، الذي أبحر في فضاءات الموروث اللغوي لجزيرة العرب؛ مقدماً تعريفاً شاملاً له، وتفنيداً دقيقاً لأقسامه، وتوثيقاً لتاريخه الممتد. كما عرج الحميدي على أثر نزول القرآن الكريم في اصطفاء اللسان العربي، مبيناً كيف أصبحت هذه اللغة هي الأوضح والأمثل والأبقى على مر العصور.

​وفي محور آخر، تناول الحميدي الأهازيج والرقصات الشعبية العربية، مستعرضاً دورها التاريخي في الأفراح والحروب وبيئات العمل الشاقة، وصولاً إلى "حداء الإبل"، موضحاً الفوارق الفنية والأساليب التعبيرية منذ بدايات التوثيق التاريخي وحتى العصر الحالي.

​وشهدت الأمسية في ختامها حراكاً فكرياً عبر مداخلات ثرية قدمها كل من: الصحفي الأستاذ محمد الثبيتي، والأستاذ منصور الحميدي، والمؤرخ الأستاذ عبد الله السفياني.

واختُتمت المداخلات بكلمة لرئيس مجلس إدارة جمعية أدبي الطائف الأستاذ عطا الله الجعيد، الذي أثنى على محتوى الأمسية، قبل أن يُكرم الضيف ويتم التقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.