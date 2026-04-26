جريمة تهز المكسيك: مقتل ملكة جمال سابقة بـ١٢رصاصة.. والمتهمة غير متوقّعةّ

دبي - فريق التحرير: شهدت العاصمة المكسيكية جريمة صادمة راحت ضحيتها كارولينا فلوريس غوميز (Carolina Flores Gómez)، ملكة جمال المكسيك سابقًا وصانعة محتوى، بعدما قُتلت داخل شقتها إثر تعرضها لإطلاق نار كثيف بلغ اثنتي عشرة رصاصة، في حادثة اتُّهمت بتنفيذها حماتها.

ووفقًا للمعلومات المتداولة، فإن المتهمة هي إريكا هيريرا البالغة من العمر ثلاثة وستين عامًا، والتي لا تزال هاربة من العدالة حتى الآن. وأشارت التحقيقات إلى أن كاميرات المراقبة وثّقت لحظة اقترابها من الضحية داخل الشقة، قبل أن تطلق النار عليها داخل غرفة جانبية.

وبعد وقوع الجريمة، ظهر زوج الضحية أليخاندرو غوميز وهو يحمل طفله الرضيع، ليفاجأ بالمشهد ويسأل والدته بصدمة: “ماذا فعلتِ؟”، لترد عليه ببرود: “أنت ملكي وهي سرقتك مني”.

كما أفادت المعلومات بأن زوج الضحية قام بوضع الطفل ليرضع من والدته رغم أنها كانت متوفاة، ولم يتم الإبلاغ عن الجريمة إلا بعد مرور أربعٍ وعشرين ساعة، في خطوة قيل إنها جاءت لإتاحة الفرصة لوالدته كي تتمكن من الهرب.

ولا تزال المتهمة متوارية عن الأنظار، فيما تواصل الشرطة المكسيكية عمليات البحث عنها لتعقبها وتقديمها للعدالة.

أعادت السلطات المكسيكية تصنيف قضية مقتل ملكة الجمال السابقة كارولينا فلوريس غوميز كجريمة قتل بدافع النوع الاجتماعي (فيميسايد)، عقب موجة غضب شعبي وضغط من الإعلام ومنظمات حقوق المرأة.

وأكد مكتب المدعي العام في مدينة مكسيكو أن التحقيقات تُجرى وفق بروتوكول جرائم قتل النساء، وسط انتقادات لتأخر التعامل مع القضية، خاصة بعد ترجيح وفاة الضحية قبل يوم من العثور عليها.

وتصاعدت المطالب بالعدالة بعد تداول فيديو يُقال إنه يوثق ما سبق الجريمة، فيما أعلنت مجموعة Colectivo Legado Diamantina Rosa تنظيم احتجاجات لإبقاء القضية تحت الضوء، خصوصًا أن كارولينا تركت طفلًا صغيرًا.

وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء مجددًا على أزمة العنف ضد النساء في المكسيك وضعف المحاسبة القضائية.