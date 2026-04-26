انطلاق ملتقى تمكين النسخه الرابعة في جدة لتعزيز فرص التوظيف

ويأتي الملتقى في نسخته الرابعة امتدادًا للنجاحات التي حققتها النسخ السابقة، حيث يمثل منصة نوعية تجمع الباحثين عن عمل بجهات التوظيف في مختلف القطاعات، بما يسهم في تسريع فرص التوظيف وتعزيز مواءمة مخرجات التأهيل مع احتياجات السوق.
ويتضمن الملتقى عددًا من المسارات المتخصصة، من أبرزها:
- معرض توظيف مباشر يتيح إجراء مقابلات فورية مع الجهات المشاركة.
- ورش عمل تدريبية لتطوير المهارات المهنية والشخصية.
- جلسات إرشاد مهني لدعم التخطيط الوظيفي وبناء المسار المهني.
ويهدف ملتقى تمكين إلى تمكين المستفيدين من الوصول إلى فرص وظيفية حقيقية، وتنمية مهاراتهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية رأس المال البشري ورفع معدلات التوظيف.
