بسبب المنافسة.. 3 مواهب عربية مرشحة لمغادرة سان جيرمان

ينشط عدة لاعبين من أصول تونسية وجزائرية ومغربية ومصرية ضمن مختلف فرق الفئات السنية للنادي الباريسي.

وتعد أكاديمية “بي إس جي” أحد أفضل المدارس الكروية في أوروبا غير أن شدة المنافسة في الفريق الأول تدفع بالعديد من المواهب للهروب نحو أندية الدوري الألماني بشكل خاص.

وتستعد عدة مواهب عربية لمغادرة نادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة منهم:

آدم العياري حيث قرر المهاجم المنحدر من أصول تونسية الانتقال إلى ناد جديد خلال الصيف المقبل حسب ما أوردته صحيفة “ليكيب” الفرنسية

ويتواجد اللاعب صاحب الـ18 عاما على رادار عدة فرق أوروبية تتطلع للتعاقد معه في الصيف بالمجان من بينها أياكس أمستردام.

وشارك العياري في 31 مباراة خلال الموسم الحالي ضمن مختلف المسابقات أسهم خلالها في 18 هدفا ما بين صناعة وتسجيل.

وعلى غرار العياري سيكون لاعب الوسط المنحدر من أصول مغربية أيمن عصاب في وضعية لاعب حر عقب انتهاء منافسات الموسم الحالي.

وخاض عصاب 28 مباراة خلال الموسم الحالي سجل خلالها هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وسبق للاعب الواعد أن شارك في معسكر مع منتخب المغرب تحت 17 عاما كما خاض مؤخرا مباراتين مع منتخب فرنسا تحت 19 عاما.

كما ينتهي عقد حارس المرمى بلال لورندون المنحدر من أصول مغربية مع النادي الباريسي يوم 30 يونيو المقبل.

وسبق لبلال أن شارك في 22 مباراة مع فريق تحت 19 عاما استقبل فيها مرماه 21 هدفا مقابل تحقيقه لـ10 شباك نظيفة.

ويتواجد نادي صباح الأذربيجاني على رأس الأندية المهتمة بالتعاقد مع لورندون في فترة الانتقالات الصيفية.

روسيا اليوم