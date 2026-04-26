السودان يتعافي .. والبلد بخير .. مع شروق شمس كل يومٍ جديد تكتسي بلادنا حُلَّةً من حلل العافية ..

■ عافية البلدان لاتُقاس بانخفاض أو إرتفاع معدلات النمو أو مؤشرات التضخم وحسب .. عافية البلدان في بعض جوانبها تُعاش .. ولا تُحكي .. والعافية التي تعيشها بلادنا اليوم برغم المسغبة والجراح يتذوق طعمها الذين عاشوا وعايشوا أيام وتفاصيل أيام مرعبة كانت البلاد تتهاوي نحو هاوية بلا قرار .. يقين ثُّلّة من المؤمنين والصادقين قلبت موازين الحرب وكسرت شوكة مؤامرة اختطاف الدولة ..

■ تتوالي عودة أهل السودان إلي مدنهم وقراهم ..بفضل الله وعونه لن تعود تلك الأيام العصيبة .. خرجت بلادنا من محنتها وبحول الله وقدرته ستشرق شمس الأمل كل يوم وهي تحمل بشريات الفأل والغد الجميل ..

■ هذه بلادنا .. نختلف ونتفق في الكليات والتفاصيل .. لكننا لن نفقد إيماننا بربنا وثقتنا في عافية يوم باكر ..

■ تفاءلوا .. بكرة أحلي ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد