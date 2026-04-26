تكنولوجيا: تسريب مبكر يكشف جهاز Galaxy Book6 Edge بمعالج Snapdragon X2 قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر حاسب Samsung Galaxy Book 6 Edge في إدراج مبكر عبر أحد المتاجر الأوروبية قبل الإعلان الرسمي، ما كشف عن المواصفات الرئيسية والسعر المتوقع للجهاز.

ويأتي الحاسب بشاشة OLED قياس 16 بوصة بنسبة عرض 16:9 ودقة 2880×1800 مع معدل تحديث 120 هرتز، إضافة إلى طبقة مطفية وسطوع يصل إلى 500 نتس. كما تشير المعلومات إلى أن الشاشة لا تدعم اللمس، وأن سامسونج قد تتخلى عن إصدار 14 بوصة هذا العام.

وعلى عكس بقية سلسلة Galaxy Book 6 التي تعتمد على معالجات Intel، سيعمل إصدار Edge بمعالج Snapdragon X2 Elite من كوالكوم، مع خيارات ذاكرة LPDDR5X بسعة 16 أو 32 جيجابايت، إلى جانب تخزين SSD بسعة 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

كما يدعم الجهاز Wi-Fi 7 وBluetooth 5.4، ويضم منفذي USB 4.0 Type-C ومنفذ USB-A واحدًا، بالإضافة إلى HDMI 2.1 وقارئ microSD ومنفذ سماعة. ويأتي أيضًا بقارئ بصمة وبطارية بسعة 61.8 واط ساعة توفر استخدامًا يصل إلى 22 ساعة، مع وزن يبلغ 1.55 كجم وسُمك 12.3 مم.

ويبدأ سعر النسخة الأساسية من نحو 2199 يورو، بينما قد تتجاوز نسخة 32 جيجابايت مع 1 تيرابايت حاجز 2800 يورو. وتشير التسريبات إلى توفر الجهاز بلون أزرق فاتح فقط، مع توقع الإعلان الرسمي قريبًا.

