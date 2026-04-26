صمغ السودان يتآكل… 70% من الإنتاج يختفي وتهريب يغيّر خريطة التجارة

كشف رئيس الاتحاد العام التعاوني النوعي لمنتجي الأصماغ الطبيعية بالسودان، عوض الله إبراهيم، عن تراجع حاد في إنتاج الصمغ العربي خلال الموسم الحالي، حيث فقد السودان فعلياً نحو 70% من إنتاج صمغ الهشاب مقارنة بالمواسم السابقة، ليهبط الإنتاج إلى نحو 30% فقط من معدلاته المعتادة.

وقال إبراهيم في تصريح خاص لـ(التيار) إن هذا التراجع الحاد يُعد جرس إنذار خطيراً، مشيراً إلى أن مناطق كردفان ودارفور وجنوب النيل الأزرق فقدت معظم إنتاجها نتيجة تداعيات الحرب وغياب عمليات الطقّ التقليدية لأشجار الهشاب خلال هذا العام.

وأوضح أن عدداً كبيراً من الأشجار في مناطق كردفان، إضافة إلى منطقتي بوط والتضامن بولاية النيل الأزرق، لم تُجرَ لها عمليات الطقّ، ما تسبب في تراجع الإنتاج بشكل كبير وأحدث فجوة واسعة في الموسم الحالي.

وأضاف أن مدينة النهود، التي تُعد من أكبر مناطق إنتاج الصمغ العربي وتمتاز بكثافة شجرية عالية، خرجت بالكامل من دائرة الإنتاج هذا الموسم، لافتاً إلى تسجيل حالات تهريب لكميات من إنتاجها إلى دولة تشاد.

وأشار إلى أن غالبية الكميات المعروضة حالياً في الأسواق الداخلية تأتي من مناطق جنوب الرنك، في ظل اختلال واضح في سلاسل الإنتاج والإمداد.

ويُعد الصمغ العربي من السلع الاستراتيجية التي تدخل في صناعات الغذاء والدواء والطباعة عالمياً، كما يحتل السودان موقعاً محورياً في إنتاجه بنسبة تُقدَّر بنحو 80% من الإمدادات العالمية.

غير أن استمرار الحرب وتداعياتها على مناطق الإنتاج أدى إلى اضطراب كبير في القطاع، ما يهدد مكانة السودان التاريخية كمصدر رئيسي لهذه السلعة الحيوية في الأسواق العالمية.

