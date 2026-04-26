تكنولوجيا: سيجا تطلق مشروع Sega Universe لإحياء ألعابها الكلاسيكية عبر مجالات ترفيهية متعددة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Sega مبادرة جديدة تحمل اسم Sega Universe تهدف إلى إحياء ألعابها الكلاسيكية وتوسيعها لتشمل مجالات ترفيهية خارج نطاق ألعاب الفيديو.

وأعلنت الشركة عن المشروع بشعار “No old, stay gold” في 24 أبريل 2026، موضحة أنها تسعى لإعادة تسليط الضوء على عناوينها القديمة المحبوبة من الجمهور، مع تقديمها بأساليب حديثة تتجاوز حدود الألعاب التقليدية لتشمل السينما والموسيقى والأزياء وغيرها من أشكال الترفيه.

كما أوضحت Sega أن هذه العناوين ستستمر في التطور مع الحفاظ على روحها الأصلية، بحيث يتم تحديث التجربة لتناسب الجمهور الجديد مع الحفاظ على الطابع الكلاسيكي للألعاب.

ويركز الجزء الأول من المبادرة على ألعاب تحتفل بذكرى إطلاقها في عام 2026، من بينها Out Run وStreets of Rage وNiGHTS Into Dreams وغيرها، مع خطط لتقديم محتوى جديد يمزج بين الحنين والتحديث.

كما تأتي المبادرة ضمن استراتيجية أوسع لتوسيع عوالم Sega إلى مجالات متعددة، على غرار نجاح سلسلة Sonic في الأفلام، مع خطط لتطوير علامات أخرى مثل Persona وLike a Dragon عبر السينما والتلفزيون والفعاليات المباشرة.

