«انعزلت فجأة».. هانى رمزى يوجه رسالة مؤثرة إلى عبلة كامل

أعرب الفنان هانى رمزى عن اشتياقه الكبير للفنانة القديرة عبلة كامل، متحدثًا عن مكانتها الفنية والإنسانية، ومبديًا دهشته من ابتعادها عن الأضواء خلال الفترة الأخيرة.وقال هانى رمزى، خلال استضافته فى برنامج «ضيفي» مع الإعلامى معتز الدمرداش، إن عبلة كامل تعد من أبرز الفنانات فى تاريخ الفن المصرى، مشيرًا إلى تميزها على المستويين الفنى والإنسانى، حيث وصفها بأنها «ممثلة عظيمة وإنسانة أعظم»، مؤكدًا أنها حالة فنية استثنائية يصعب تكرارها.وأضاف أن علاقته بها كانت تتجاوز حدود العمل، إذ كانت تربطها صداقة قوية بأسرته، لافتًا إلى أنها كانت قريبة جدًا منهم وعاشت بينهم لفترة، قبل أن تبتعد بشكل مفاجئ، قائلًا إنه لا يعرف سبب هذا الانعزال.وتابع هانى رمزى حديثه معبرًا عن اشتياقه الشديد لها، مؤكدًا أنها كانت بمثابة أخت كبرى وسند له، كما أشاد بطباعها الطيبة وحبها لكل من حولها، سواء داخل الوسط الفنى أو فى مواقع التصوير.وأشار إلى أنها كانت تحرص دائمًا على إدخال أجواء من الألفة والبهجة فى «اللوكيشن»، إذ اعتادت إحضار الطعام يوميًا، وخاصة المحشى، لجميع فريق العمل، فى لفتة تعكس روحها المحبة والقريبة من الجميع.

المصري اليوم