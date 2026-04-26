تكنولوجيا: شاومي تكشف تفاصيل سماعات Redmi الرأسية اللاسلكية الجديدة قبل إطلاقها عالميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شاومي للعودة إلى سوق السماعات الرأسية اللاسلكية عبر إطلاق Redmi Headphones Neo، وذلك بعد طرح عدة سماعات أذن ضمن سلسلة Redmi Buds خلال الفترة الماضية.

وتشير المعلومات المسربة إلى أن السماعات الجديدة ستأتي بمحركات صوتية مقاس 40 مم مغطاة بطبقة من التيتانيوم، مع نطاق تردد يتراوح بين 20 هرتز و40 كيلوهرتز.

كما تدعم ميزة إلغاء الضوضاء النشط حتى 42 ديسيبل، إلى جانب اتصال Bluetooth 5.4 وعمر بطارية يصل إلى 72 ساعة عند إيقاف ميزة ANC.

وتخطط شاومي لطرح السماعات مبدئيًا بلوني الأسود Obsidian Black والأبيض Sand White، مع توقع إطلاق لون ازرق ثالث وهو Mist Blue لاحقًا.

وتظهر إدراجات المتاجر أن السعر قد يكون في الفئة الاقتصادية، إذ ظهرت بسعر يقارب 55 دولارًا في إحدى القوائم، ما يشير إلى أنها تستهدف المستخدمين الباحثين عن خيار منخفض التكلفة.

ولم تعلن شاومي بعد موعد الإطلاق الرسمي، لكن ظهور السماعات في قوائم المتاجر يوحي بأن الكشف عنها عالميًا قد يتم خلال الفترة المقبلة.

