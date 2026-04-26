انت الان تتابع خبر الحكيم: ‏ ضرورة تمثيل المكوِّن الأكبر بما يستحقه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم استقبل صباح اليوم بمكتبه، أمين عام منظمة بدر هادي العامري".

واضاف ان "اللقاء تناول تطورات المشهد السياسي في العراق وملف تشكيل الحكومة الجديدة".

‏وشدَّد الحكيم "على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية وعدم تجاوزها"، داعياً إلى "التمسك بوحدة الإطار التنسيقي".

وبين أن "الإطار قدَّم نموذجاً سياسياً مهماً خلال المرحلة الماضية"، مشددا "على ضرورة تمثيل المكوِّن الأكبر بما يستحقه، وبما يحقق المصلحة الوطنية لعموم الشعب العراقي".

‏وبيَّن "أهمية إيقاف دائم للحرب على الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد"، داعياً "المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته تجاه هذا الصراع الذي ألقى بتداعياته على المنطقة والعالم".