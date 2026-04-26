أوكرانيا تعلن قصف مصفاة نفط في روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الجيش الأوكراني، ⁠اليوم الأحد، أنه قصف ​مصفاة ‌نفط ​كبرى داخل أراضي روسيا في ياروسلافل، ‌شمال شرقي العاصمة موسكو، تُعتبر ‌بالغة الأهمية للعمليات ​اللوجستية.

وأفاد الجيش الأوكراني، ‌في بيان، ​بورود تقارير ​عن ‌اندلاع ⁠حريق في ‌المنشأة ‌عقب ⁠الهجوم، وأنه ​يجري تحديد حجم الأضرار.

من جهة أخرى، أعلن ميخائيل رازفوزاييف، حاكم سيفاستوبول، أكبر مدن شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود، مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين في هجمات شنتها طائرات مسيرة.

ووصف رازفوزاييف، اليوم الأحد، الهجوم بأنه من أعنف الهجمات التي شهدتها البلاد حتى الآن.

وقال إن 34 مبنى تضررت في أنحاء مختلفة من المدينة الساحلية.

وأضاف رازفوزاييف أن أسطول البحر الأسود الروسي، بالتعاون مع أنظمة الدفاع الجوي والوحدات المتنقلة في المدينة، أسقط 71 هدفا جويا.