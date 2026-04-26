ميدانيًا، كثّفت روسيا هجماتها الليلية، مطلقة أكثر من 660 طائرة مسيّرة وصاروخًا استهدفت مدينة دنيبرو ومناطق أخرى، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة العشرات، وانهيار جزء من مبنى سكني، مع انتشال ضحايا من تحت الأنقاض.
في المقابل، صعّدت كييف هجماتها داخل العمق الروسي، حيث سقطت طائرة مسيّرة في يكاترينبورج، مخلفة إصابات طفيفة.
إقليميًا، أعلنت رومانيا سقوط طائرة مسيّرة على أراضيها قرب الحدود، ما دفع إلى إجلاء أكثر من 200 شخص، في مؤشر على اتساع رقعة المخاطر الأمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر أوكرانيا بين تصعيد روسي حاد وأزمة إمدادات في الجبهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.