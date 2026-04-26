أوكرانيا بين تصعيد روسي حاد وأزمة إمدادات في الجبهة

شهدت الحرب في أوكرانيا أمس تصعيدًا عسكريًا حادًا، تزامنًا مع أزمة داخلية داخل صفوف الجيش، بعد إقالة قائد وحدة عسكرية إثر تداول صور لجنود يعانون الهزال بسبب نقص الإمدادات على جبهة خاركيف، ما أثار موجة غضب شعبية واسعة.

ميدانيًا، كثّفت روسيا هجماتها الليلية، مطلقة أكثر من 660 طائرة مسيّرة وصاروخًا استهدفت مدينة دنيبرو ومناطق أخرى، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة العشرات، وانهيار جزء من مبنى سكني، مع انتشال ضحايا من تحت الأنقاض.

في المقابل، صعّدت كييف هجماتها داخل العمق الروسي، حيث سقطت طائرة مسيّرة في يكاترينبورج، مخلفة إصابات طفيفة.

إقليميًا، أعلنت رومانيا سقوط طائرة مسيّرة على أراضيها قرب الحدود، ما دفع إلى إجلاء أكثر من 200 شخص، في مؤشر على اتساع رقعة المخاطر الأمنية.