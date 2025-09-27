مبادرة مستقبل الاستثمار تعلن عن شراكة استراتيجية جديدة مع شركة إي إف جي هيرميس

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار عن شراكة استراتيجية مع بنك الاستثمار إي إف چي هيرميس، وذلك تزامنًا مع انطلاق مؤتمر FII9 في الرياض. يأتي هذا التعاون استمرارًا لدعم الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة.

مبادرة مستقبل الاستثمار هي منصة عالمية تجمع قادة الحكومات وقطاعات الأعمال لمعالجة التحديات العالمية، وتركز جهودها على الذكاء الاصطناعي، التعليم، الرعاية الصحية، والاستدامة. بينما يعد بنك إي إف چي هيرميس رائدًا في أسواق المال الإقليمية.

رئيس مبادرة مستقبل الاستثمار أشار إلى أن الشراكة تعكس التزامهما بتحقيق تأثير إيجابي، بينما أكد الرئيس التنفيذي لبنك إي إف چي هيرميس على دعم الشركة للتحول الاقتصادي الطموح في المملكة.

الشراكة تعكس الرؤية المشتركة لتعزيز النمو المستدام والابتكار في المنطقة، وتأتي في إطار دعم الاستثمارات والاقتصاد السعودي الديناميكي.