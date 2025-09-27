نجل نصر الله: علمت باغتيال أبي مثل غيري ولم أتمكن من الصراخ

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: بعد مرور عام على قيام إسرائيل باغتيال زعيم حزب الله حسن نصر الله، يروي ابنه الدمار الذي لحق بالجماعة، والإصابات الجماعية، والتأثير على جنوب لبنان وسط الهجوم الإسرائيلي عبر الحدود.

في مثل هذا الوقت من العام الماضي، استشاط زعيم حزب الله، حسن نصر الله ، غضبًا لتفجير إسرائيل أجهزة اتصال لاسلكي كان يرتديها أعضاء جماعته في أنحاء لبنان، وفقًا لابنه. وبعد أيام، اغتالت إسرائيل نصر الله نفسه.

لقد تبين أن انفجارات أجهزة النداء ومقتل حسن نصر الله في هجوم جوي إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت في سبتمبر (أيلول) 2024 كانت بمثابة شرارة الهجوم الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل أكثر من 4000 شخص في جميع أنحاء لبنان وتدمير مساحات شاسعة من جنوب البلاد.

وتسببت الحرب التي قالت إسرائيل إنها شنتها لإنهاء هجمات حزب الله عبر الحدود دعما لحركة حماس في غزة، في هز قبضة حزب الله على السلطة في لبنان، حيث يتعرض الحزب الآن لضغوط للتخلي عن سلاحه.

كانت هذه التطورات غير قابلة للتصور قبل عام من الآن، عندما واجه زعيم حزب الله آنذاك الاختراق الاستخباراتي الكبير في أجهزة الاتصالات، والذي أدى إلى مقتل العشرات من أعضاء الحزب وإصابة الآلاف الآخرين.

قال جواد نصر الله، ثاني أكبر أبناء نصر الله، لرويترز في مقابلة عند قبر والده: "كان منزعجًا، غاضبًا، مستاءً - كان هناك الكثير من الاستياء والتفكير: كيف يمكن أن يحدث هذا؟ كان يعتبر نفسه مؤتمنًا على تلك الأرواح".

كانت الإجراءات الأمنية مشددة حول نصر الله آنذاك. كان جواد، مثل أكثر من مليون لبناني، قد نزح بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية، ولم يرَ والده منذ ثلاثة أشهر. "يمكنك القول إننا تعاملنا مع الأمر يومًا بيوم. لم يكن هناك شيء مؤكد"، قال جواد.

كان آخر خطاب متلفز لنصر الله في 19 سبتمبر (أيلول). وبعد ثمانية أيام، أدت سلسلة من القنابل الإسرائيلية الخارقة للتحصينات على مجمع لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت إلى مقتل نصر الله، الذي قاد الجماعة الشيعية الدينية والسياسية والعسكرية القوية لأكثر من 30 عاما.

عائلة نصرالله علمت بمقتله عبر الأخبار

علمنا بالخبر كغيرنا. كان الأمر صادمًا، لكننا لم نستطع البكاء - لم يستطع أحد في المنزل الصراخ أو التعبير عن مشاعره،" قال جواد، موضحًا أن سكان المبنى السكني الذي كانوا يقيمون فيه مؤقتًا لم يكونوا على دراية بصلاتهم بزعيم حزب الله .

وفي ذلك الوقت، استهدفت الضربات الإسرائيلية النازحين الشيعة على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود الجنوبية للبنان، مما أثار شبح الحرب الأهلية حيث كانت البلدات السنية أو المسيحية تنظر إلى الشيعة الفارين بشك وريبة.

"لقد شعرنا بلحظة من الاغتراب مثل أي شخص آخر، بالإضافة إلى أهوال ذلك الوقت، الذي كان فظيعًا للجميع: الحرب، والقصف، والوحشية - وفوق كل ذلك، الاغتراب"، كما قال جواد.

مع تصعيد إسرائيل لغاراتها على لبنان وإرسالها قوات برية إلى جنوبه، لم يكن من الممكن نقل جثمان نصر الله إلى المشرحة إلا بعد أيام قليلة من دفنه مؤقتًا. وأُقيمت مراسم رسمية بعد أشهر خلال هدنة.

لقد أعقبت الحرب مع إسرائيل، والتي أدت إلى إضعاف حزب الله بشدة، الإطاحة بحليف الحزب السوري بشار الأسد، وتشكيل حكومة جديدة في لبنان تعهدت بفرض احتكار الدولة على كل الأسلحة.

ورفض حزب الله التخلي عن ترسانته - وهو الموقف الذي كرره جواد، وهو رجل أعمال ليس له منصب رسمي في حزب الله، ولكنه خاضع لعقوبات من قبل الولايات المتحدة.

وعن التخلي عن سلاح حزب الله قال :"لا بأوهامك ولا بأحلامك... ثمة أرض تحكم، وشعب وتهديد، ثمة واقع خلق في 1948 بمحاذاتك"، في إشارة إلى إعلان قيام إسرائيل.