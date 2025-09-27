دانييلا رحمة تحتفل بيوم ميلاد ناصيف زيتون وسط أجواء رومانسية في إيطاليا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 سبتمبر 2025 02:16 صباحاً - شاركت الفنانة دانييلا رحمة أجواء من الاحتفال بيوم ميلاد زوجها الفنان ناصيف زيتون حيث نشرت عبر حسابها على إنستغرام مجموعة صور وفيديوهات أثناء احتفالها بيوم ميلاده بأجواء رومانسية خيّم عليها السعادة خلال تواجدهما في إيطاليا التي يزورانها مؤخرًا. وبالاضافة لصور الاحتفال بيوم ميلاده، نشرت دانييلا رحمة صورًا وفيديوهات أيضًا من الأماكن السياحية التي زارتها وناصيف من رحلتهما الأخيرة إلى إيطاليا.

دانييلا رحمة وناصيف زيتون ولقطات رومانسية في إيطاليا



بلقطة مميزة من الاحتفال بيوم ميلاد زوجها، أطلّت الفنانة دانييلا رحمة وهي تحمل بين يديها قالبًا من الحلوى مضاءً بالشموع فيما كانت تطبع قبلة على وجه زوجها الفنان ناصيف زيتون الذي بدت السعادة واضحة على ملامح وجهه من الاحتفال الذي أعدّته له زوجته بمناسبة يوم ميلاده.

وقد تزين المكان بالبالونات ووردتين حمراوين وضعتا على الطاولة بجوار قالب الحلوى. وأرفقت دانييلا رحمة الصور والفيديوهات بعبارات مليئة بالحب لزوجها قائلة:" نحتفل بك منذ الأمس، يوم ميلاد سعيد يا حبي، أنت تستحق الأفضل في كل شيء. أحبك اليوم وللأبد". وشملت مجموعة الصور والفيديوهات هذه التي نشرتها دانييلا رحمة عبر حسابها على إنستغرام وشاركتها مع حساب زوجها على إنستغرام، لقطات لناصيف وهو يطفىء شموع يوم ميلاده سعيدًا بينما كانت دانييلا تمسك بيده بحب ورومانسية. كذلك نشرت دانييلا رحمة مجموعة من الصور والفيديوهات تجمعها بزوجها وهما يزوران الأمكنة السياحية في إيطاليا والسعادة تبدو عليهما. بالاضافة للقطة مميزة بالفيديو للفنان ناصيف زيتون وهو يلتقط السيلفي محتضنًا أحد الأطفال في أحد الشوارع في إيطاليا. ووثقت دانييلا المشهد من خلال تصويره. وفي صورة أخرى، كان ناصيف زيتون ممسكًا بيد زوجته وهما يسيران معًا في أحد الشوارع الإيطالية.

https://www.instagram.com/p/DPE2TQgCGqx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPE2TQgCGqx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPE2TQgCGqx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

دانييلا رحمة وناصيف زيتون ينتظران مولودهما الأول

ومؤخرًا شاركت الفنانة دانييلا رحمة عبر حسابها على إنستغرام أول صورة لها وهي تستعرض حملها بشكل واضح من خلال ظهورها بفستان أسود ضيق أبرز ملامح حملها في أشهره الأولى، في حين كانت تعتمد في السابق في إطلالاتها وصورها، الملابس الفضفاضة التي لم تكن تكشف عن حملها بطريقة بارزة. وكانت تقارير صحفية ألمحت سابقًا من دون أي تأكيد بأن نوع مولود الزوجين الشهيرين دانييلا رحمة وناصيف زيتون سيكون صبيًا وسيحمل اسم الياس تيمنًا باسم والد الفنان ناصيف زيتون، الياس زيتون الذي توفي في العام 2018. وكان الفنان ناصيف زيتون يردد دومًا في لقاءاته أنه إذا رزقه الله بصبي سيطلق عليه اسم الياس. حتى أن الفنانة دانييلا رحمة باتت تلقب بـ "أم الياس" بعد أشهر قليلة من زواجها من الفنان ناصيف زيتون.

واختصرت دانييلا رحمة الحياة أنها بداخلها، وأن طفلها المرتقبة ولادته يختصر كل الحياة بالنسبة إليها معلقة على الصورة: " حاسة بالحياة جواتي". وكان الفنانان ناصيف زيتون ودانييلا رحمة أعلنا منتصف الشهر الفائت على غلاف إحدى المجلات أنهم أصبحوا ثلاثة في إشارة رسمية أنهما ينتظران طفلهما الأول. على الغلاف، كُتبت العبارة اللافتة: "للذي سيأخذنا إلى أماكن جديدة: نحن 3 الآن"، بينما جاء في التعليق المرفق: “يحلمان بمنزل تتردد فيه أنغام الموسيقى، وتملؤه الضحكات، وتتجذر فيه قيم اللطف والاحترام... كل ما نفعله وكل ما نحن عليه... هو من أجلك”.



