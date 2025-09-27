رئيس إتحاد المهن الموسيقية يعلق على قرار فصل الفنانة عشة الجبل: (فقدت عضويتها بسبب عدم الالتزام باللوائح)

علق رئيس إتحاد المهن الموسيقية بالسودان, الفنان نجم الدين الفاضل, على القرار الذي صدر بفصل الفنانة عائشة الجبل, من الاتحاد.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, من “آكشن سبورت”, فقد أكد رئيس اتحاد المهن الموسيقية، الفنان نجم الدين الفاضل، في تصريحات خاصة لصحيفة آكشن سبورت، أن قرار فصل الفنانة عائشة الجبل من الاتحاد قرار صحيح ومطابق للوائح الداخلية.

وقال الفاضل: “في فترة من الفترات فتحنا باب العضوية أمام الفنانين الشباب والشابات والموسيقيين الجدد، لتصحيح المفهوم الخاطئ بأن اتحاد المهن الموسيقية يطرد المواهب الشابة. حينها كنت نائب الرئيس، واستقطبنا عدداً من الأصوات الجديدة، من بينهم الفنانة عائشة الجبل، التي أبدت رغبتها في تقديم فن جيد، وأكدت ذلك أمام الأستاذ إسحاق الحلنقي, والدكتور عبد القادر سالم, ومنحناها العضوية على أساس الالتزام بلوائح الاتحاد وضوابطه”.

وأضاف: “لكن الاتحاد لا يتساهل مع أي خروج عن السلوك واللوائح. ما يحدث الآن من مهاترات قبيحة بين بعض الفنانات لا يشبه الفن السوداني ولا يليق به. ولا يمكن أن نطلق صفة (فنانة) على من لا تلتزم بالضوابط، سواء كانت عائشة الجبل أو غيرها. فالسلوك جزء أساسي من لوائحنا، وما يُتداول في وسائل الإعلام من إساءات لا يمت بصلة للفن السوداني الراقي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)