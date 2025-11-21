- 1/2
- 2/2
أبدت الفنانة السودانية, الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, رأيها في الضجة التي أثارها الممثل الصاعد مؤيد جمال مؤخراً على السوشيال ميديا.
وكان الممثل قد كشف في مقطع فيديو متداول عن تعرضه للإغتيال والتهديد في دولة الإمارات, من قبل أفراد يتبعون لمليشيا الدعم السريع, هناك.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن القلعة, تحدثت في بث مباشر لها عبر إحدى منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي سخرت فيه من حديث مؤيد جمال.
المطربة الملقبة بسيدة الغناء السوداني, دافعت عن دولة الإمارات, ونفت الشائعات التي تتحدث عن إعتقال الشخصيات الداعمة للقوات المسلحة بالإمارات.
وقالت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (الإمارات لا تعتقل من يدافع عن الجيش والدليل على ذلك أنا كنت قاعدة فيها سنتين ولم يتم اعتقالي), كما سخرت المطربة من الممثل الشاب ووجهت له رسالة مختصرة قالت فيها: (انت ما عندك محتوى).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تدافع عن الإمارات وتهاجم الممثل مؤيد جمال: (انت ما عندك محتوى والإمارات لا تعتقل من يدافع عن الجيش والدليل على ذلك أنا كنت قاعدة فيها سنتين ولم يتم اعتقالي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.