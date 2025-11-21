بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تدافع عن الإمارات وتهاجم الممثل مؤيد جمال: (انت ما عندك محتوى والإمارات لا تعتقل من يدافع عن الجيش والدليل على ذلك أنا كنت قاعدة فيها سنتين ولم يتم اعتقالي)

أبدت الفنانة السودانية, الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, رأيها في الضجة التي أثارها الممثل الصاعد مؤيد جمال مؤخراً على السوشيال ميديا.

وكان الممثل قد كشف في مقطع فيديو متداول عن تعرضه للإغتيال والتهديد في دولة الإمارات, من قبل أفراد يتبعون لمليشيا الدعم السريع, هناك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن القلعة, تحدثت في بث مباشر لها عبر إحدى منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي سخرت فيه من حديث مؤيد جمال.

المطربة الملقبة بسيدة الغناء السوداني, دافعت عن دولة الإمارات, ونفت الشائعات التي تتحدث عن إعتقال الشخصيات الداعمة للقوات المسلحة بالإمارات.

وقالت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (الإمارات لا تعتقل من يدافع عن الجيش والدليل على ذلك أنا كنت قاعدة فيها سنتين ولم يتم اعتقالي), كما سخرت المطربة من الممثل الشاب ووجهت له رسالة مختصرة قالت فيها: (انت ما عندك محتوى).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)