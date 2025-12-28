وزير الطاقة ووالي نهر النيل يؤكدان مواصلة إعادة تأهيل بِنيات الكهرباء التي دمرتها المليشيا

أكد وزير الطاقة والنفط، الدكتور مهندس مستشار المعتصم إبراهيم أحمد، ووالي نهر النيل، الدكتور محمد البدوي عبد الماجد، مواصلة إعادة تأهيل البنية التحتية للكهرباء بالولاية التي تعرضت للدمار نتيجة اعتداءات المليشيا المتمردة.

وأشارا إلى أن الولاية أصبحت قبلة للاستثمار والتنمية بفضل التنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية.

وأكد وزير الطاقة والنفط، لدى لقائه والي نهر النيل بمقر حكومة الولاية السبت، دعم الوزارة للولاية، ومواصلة العمل على إعادة تأهيل البنية التحتية للكهرباء التي تعرضت للدمار نتيجة اعتداءات المليشيا المتمردة.

وأشار إلى التزام الوزارة بالعمل المستمر لتحسين التيار الكهربائي وتوفير المعينات والمحولات للمحطات التي تم تدميرها، معلنًا عن تعزيز إجراءات الأمن والسلامة وتوفير وسائل وآليات الإطفاء بالمحطة التحويلية.

وأشاد الوالي بالجهود الكبيرة للعاملين بقطاع الكهرباء، خاصة في المحطة التحويلية بمنطقة المقرن، وترحم على شهداء الدفاع المدني.