أميركا تنسحب من منظمة الصحة العالمية

ابوظبي - سيف اليزيد - انسحبت الولايات المتحدة رسمياً من منظمة الصحة العالمية.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب، عبر أمر تنفيذي، أن الولايات المتحدة ستنسحب من منظمة الصحة العالمية في اليوم الأول من ​رئاسته عام 2025.
ووفقاً لبيان صحفي صادر عن وزارتي الصحة والخارجية الأميركيتين، سيكون تعامل الولايات المتحدة ‌مع منظمة الصحة العالمية في نطاق محدود من أجل التنفيذ الفعلي للانسحاب.

وقال مسؤول ​صحي حكومي كبير "ليست لدينا أي خطط للمشاركة بصفة مراقب، ⁠ولا ‌نعتزم الانضمام مجدداً". وذكرت الولايات المتحدة أنها تعتزم العمل مباشرة مع الدول الأخرى -بدلاً من التعاون عبر منظمة دولية- من أجل مراقبة الأمراض وغيرها من أولويات الصحة العامة.

