السوداني: نعبّر عن دعمنا المستمرّ للسلطة القضائية والتأكيد على استقلالها

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في تدوينة على منصة (اكس)، تابعتها الخليج 365، إنه "أزكى التهاني وأطيب التبريكات نتقدم بها إلى القضاء العراقي بمناسبة يومه الوطني".

وتابع، أنه "نعبّر عن دعمنا المستمرّ للسلطة القضائية والتأكيد على استقلالها، للقيام بدورها في تعزيز وترسيخ نظامنا السياسي الديمقراطي، الذي رسمه الدستور وأرست قواعده القوانين النافذة".

