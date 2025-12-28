شاهد بالفيديو.. بعد أن وجدت الباب الخلفي لسيارتها الفارهة مفتوحاً.. الفنانة فهيمة عبد الله تنفعل عقب خروجها من إحدى الحفلات (باب الشُفع فاتح ياخ)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حديث للمطربة المعروفة فهيمة عبد الله, أثار سخرية الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر لحظة خروج المطربة الشابة من إحدى الحفلات الغنائية, متجهة نحو سيارتها الفارهة “لاند كروزر”. فهيمة عبد الله, ظهرت غاضبة بعد ما اكتشفت أن الباب الخلفي لسيارتها كان مفتوح, حيث تحدثت بغضب قائلة: (باب الشُفع فاتح ياخ). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

