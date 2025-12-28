شاهد.. الفنان شريف الفحيل يعلن الصلح مع شقيقه محمد بصور معبرة وتدوينة مؤثرة: (بكتب قولي انا في اخوي، الغالي ود امي وابوي)

نشر الفنان السوداني, المثير للجدل شريف الفحيل, صور معبرة وذلك على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أعلن الفحيل, عبر الصور عودة العلاقة بينه وبين شقيقه الفنان محمد الفحيل, بعد القطيعة التي كانت بينهما وفقاً لما ذكر في بث مباشر سابق.

وكان شريف, قد وصل مصر, الأسبوع الماضي, والتقى بعائلته المكونة من والده وشقيقه محمد, اللذان يقيمان بالقاهرة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد أظهرت الصور التي قام بنشرها الفنان شريف الفحيل, تبادله الأحضان مع شقيقه محمد, وكتب شريف, على الصور: (بكتب قولي انا في اخوي، الغالي ود امي وابوي).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)