- 1/2
- 2/2
نشر الفنان السوداني, المثير للجدل شريف الفحيل, صور معبرة وذلك على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أعلن الفحيل, عبر الصور عودة العلاقة بينه وبين شقيقه الفنان محمد الفحيل, بعد القطيعة التي كانت بينهما وفقاً لما ذكر في بث مباشر سابق.
وكان شريف, قد وصل مصر, الأسبوع الماضي, والتقى بعائلته المكونة من والده وشقيقه محمد, اللذان يقيمان بالقاهرة.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد أظهرت الصور التي قام بنشرها الفنان شريف الفحيل, تبادله الأحضان مع شقيقه محمد, وكتب شريف, على الصور: (بكتب قولي انا في اخوي، الغالي ود امي وابوي).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الفنان شريف الفحيل يعلن الصلح مع شقيقه محمد بصور معبرة وتدوينة مؤثرة: (بكتب قولي انا في اخوي، الغالي ود امي وابوي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.