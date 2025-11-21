شاهد بالصورة.. مطربة سودانية تثير سخرية الجمهور بعد ظهورها تغني في حفل خاص وتحمل “مسبحة” على يدها وساخرون: (مستحيل يجتمعوا مع بعض وتكون بتحسب بيها النقطة)

عرضت مطربة سودانية, نفسها لسخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في صورة متداولة على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المطربة ظهرت وهي تحمل “المايك”, وتغني في حفل فرح لم يتم الكشف عن مكانه. ولفتت المطربة انتباه الجمهور بحملها “مسبحة”, إلكترونية على أصبعها “السبابة”, وما قابله الجمهور بتعليقات ساخرة على شاكلة: (مستحيل يجتمعوا مع بعض)و (تكون بتحسب بيها النقطة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

