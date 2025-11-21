بالصورة والفيديو.. اثار غضب “القحاتة”.. شاهد ماذا فعل شاب سوداني بصورة “حمدوك” المرسومة على جدار حائط بالخرطوم

أثار شاب سوداني, ضمن المستنفرين بالجيش السوداني,غضب أنصار رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك, المعروفين باسم “القحاتة”. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر الشاب في مقطع فيديو متداول على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وهو يقوم بتشويه صورة لحمدوك. وأعلن المستنفر بتصرفه الذي أقدم عليه رفضه وجود صورة معشوق “القحاتة”, التي كانت مرسومة على حائط بالعاصمة الخرطوم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

