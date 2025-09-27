بطولة ألمانيا: كاين يسجل هدفه الـ100 مع بايرن ويقوده لفوز خامس

الرياص - اسماء السيد - برلين : ابتعد بايرن ميونيخ بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم مؤقتا، بعد فوزه الكبير الجمعة على ضيفه فيردر بريمن 4 0 بقياده هدافه الإنكليزي هاري كاين الذي احتفل بهدفه الـ100 مع النادي البافاري، في افتتاح المرحلة الخامسة.

افتتح الكولومبي لويس دياس (22) وأضاف كاين هدفين (45 من ركلة جزاء و65) قبل تسجيل النمسوي كونراد لايمر (88) هدفا رابعا.

واحتفل كاين بهدفه الـ100 مع بايرن في مختلف المسابقات، وأصبح أسرع لاعب يسجل 100 هدف مع ناد واحد في الدوريات الخمس الكبرى، بـ104 مباريات، متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني السابق والنروجي إرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي (105 مباريات)، وفقا لـ"أوبتا" الإحصائية.

ورفع الفريق البافاري رصيده إلى 15 نقطة، بعيدا بخمس نقاط عن بوروسيا دورتموند أقرب ملاحقيه الذي يلتقي مضيفه ماينتس السبت.

في المقابل، تلقى بريمن خسارته الثالثة وتجمد رصيده عند أربع نقاط.

وكانت هذه المواجهة رقم 117 بين الفريقين العريقين، وهي الأطول في تاريخ الدوري.

ورغم أن بايرن، حامل الرقم القياسي في مرات إحراز الدوري (33)، قد خسر 27 مرات في تاريخ مواجهاته مع بريمن، إلا ان رصيده في التاريخ الحديث مختلف. خسر أمامه مرة يتيمة في في آخر 32 مباراة في الدوري (بينها اليوم)، كانت في كانون الثاني/يناير 2024 بهدف نظيف، على ملعب أليانتس أرينا الذي يستضيف مباراة الجمعة.

وفعل بايرن المطلوب قبل سفره إلى قبرص بهدف تحقيق فوزه الثاني في دوري أبطال أوروبا، خلال مواجهته بافوس الثلاثاء.

وواصل دياس إثبات إمكانياته بعد قدومه من ليفربول الإنكليزي، بعدما سجل هدفه الرابع في خمس مباريات ضمن الدوري، إلى جانب تقديمه ثلاث تمريرات حاسمة، بينها في الهدف الثالث.

وبدا في البداية أن المدافع جوناثان تاه سجّل هدف السبق بالكعب بعد عرضية من الفرنسي ميكايل أوليسيه، لكن تبيّن أن دياس لمس الكرة وحوّلها إلى الشباك فاحتُسب الهدف لصالحه بصناعة تاه (22).

وحصل كاين على ركلة جزاء ترجمها بنفسه إلى هدف قبل الدخول إلى غرف الملابس (45)، ثم أضاف الثالث بعد هجمة مرتدة وصلت إلى دياس ومررها إلى الإنكليزي فسددها مباشرة في الشباك (75).

وهذا الهدف العاشر في خمس مباريات ضمن الدوري لكاين، والـ14 في مختلف المسابقات هذا الموسم.