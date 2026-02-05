تابع الان خبر بحث تعزيز التعاون التعليمي بين السعودية ومصر في لقاء السفير الحصيني مع وزير التعليم العالي حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - بحث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، صالح بن عيد الحصيني، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة وجمهورية مصر العربية في المجالات التعليمية، خلال لقائه مع معالي وزير التعليم العالي المصري الدكتور محمد أيمن أحمد عاشور، بحضور القائم بأعمال الملحقية الثقافية الدكتور منصور بن زيد الخثلان، لمناقشة تطوير التعليم، البحث العلمي، البرامج الأكاديمية، التبادل الطلابي، الجامعات، الابتكار، التدريب المهني، الشراكة الثقافية، وتنمية القدرات.

وتناول اللقاء سبل تعزيز آليات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف القطاعات التعليمية، بما يسهم في تبادل الخبرات، دعم البرامج الأكاديمية المشتركة، وتطوير البحث العلمي، إضافةً إلى تعزيز فرص الابتعاث والتدريب المهني، وتطوير القدرات المؤسسية للجامعات، وتوطيد الشراكات الثقافية بين المؤسسات التعليمية السعودية والمصرية.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين المملكة ومصر في التعليم العالي، بما يحقق رؤية البلدين في تطوير التعليم والابتكار، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي والبحث العلمي، بما يخدم التنمية البشرية والقدرات الوطنية.