سعر سهم جيم ستوب (GME) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 07-01-2026

تقدم قليلاً سعر سهم جيم ستوب GAMESTOP CORPORATION (GME) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السهم لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول فيا لوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافيه على المدى القريب، تحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.

تحذير عالي الخطورة: سهم GME ينتمي لمجموعة أسهم تعرف باسم أسهم ميمي وهي أسهم تتميز بإجراء عمليات مضاربة قوية عليها، لهذا فحركة السهم كثيراً تخرج عن التوقعات اليوم ات الفنية أو التقارير المالية، وأحياناً تكون مفاجئة.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 21.95$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 19.95$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط