وزير الشئون الدينية والأوقاف: ترتيبات لعقد مؤتمر للتعايش السلمي خلال الفترة المقبلة

كشف وزير الشئون الدينية والأوقاف بشير هارون عن ترتيبات لعقد مؤتمر للتعايش السلمي خلال الفترة المقبلة على مستوى السودان وقال ان التعايش السلمي هو ما يميز أهل السودان بالداخل والخارج وأشار إلى ضرورة استمرار مسألة التعايش السلمي وقبول الآخر وأن يتوارث جيل عن جيل .

ونوه خلال زيارته لمطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة بورتسودان اليوم لتهنئتهم بأعياد الميلاد إلى الدور الذي تلعبه دور العبادة كافة سواء كان المساجد أو الكنائس في تعزيز مسألة التعايش السلمي والتصدي لخطاب الكراهية ونشر ثقافة التسامح والسلام .

من جهته أعرب المطران الأنبا صرابامون اسقف الكنيسة الأرثوذكسية القبطية كرسي عطبرة وامدرمان وشمال السودان عن أمله في أن يسود الأمن والاستقرار كافة ربوع السودان وان يكون العام 2026 عاما للسلام والاستقرار والتنمية .

واضاف أن العالم يشهد بالتسامح الديني والتعايش السلمي في السودان وقبول الآخر .

سونا