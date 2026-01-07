شكرا لقرائتكم خبر جمعية التراث غير المادي تعقد ورشتها التعريفية في أدبي الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جمعية التراث غير المادي ورشة عمل بعنوان ( نحن التراث الحي تطلعات وتحديات ) وذلك بمقر جمعية أدبي الطائف مساء أمس الثلاثاء بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية التراث غير المادي الدكتور عثمان بن محمود الصيني والرئيس التنفيذي سارة الجهني وعدد كبير من المهتمين والمهتمات بالتراث غير المادي وعدد من المثقفين والمثقفات بمحافظة الطائف.

وفي بداية الورشة رحب مدير الحوار رئيس مجلس إدارة جمعية أدبي الطائف الأستاذ عطا الله الجعيد بالحضور وأشار إلى أهمية تنظيم هذه الورشة والتي عرضت فيها الجمعية فيلما مرئيا يتحدث عن جمعية التراث غير المادي وأهدافها والمجالات التي تندرج في إطار اهتماماتها.

بعد ذلك تحدث الدكتور عثمان الصيني عن الجمعية ونشأتها ونبذة مختصرة عن مهام عملها والورش التعريفية السابقة التي نفذتها الجمعية في عدد من مناطق ومحافظات المملكة مشيرا إلى أهمية هذه الورشة التي تعقد في مدينة الطائف باعتبار الطائف مدينة غنية بالتراث غير المادي ثم تحدث عن الفرق بين التراث المادي والتراث غير المادي وذكر أمثلة تعكس هذا التراث وارتباط التراث غير المادي بالهوية الثقافية من التقاليد الشفهية والفنون الأدائية والممارسات الاجتماعية والمعارف البيئية والحرف التقليدية وتحدث عن أثر التقنية والعولمة على استمرار الفنون الشعبية وما الذي يعيق توثيق التراث الشفهي والحرف التقليدية كما تم الحديث عن الدعم المؤسسي هل هو كاف أم لا ومدى اهتمام الأجيال الشابة وارتباطهم بهذا التراث ، كما طرح تساؤلا عن مستقبل التراث غير المادي خلال السنوات القادمة وما هي أشكال التوثيق والبحث التي تعد أكثر فعالية لتوثيق هذا التراث وتم الحديث عن السياحة الثقافية وهل هي قادرة على المساهمة بالحفاظ على هذا التراث وما هو المتوقع من دعم من الجهات الحكومية أو الجمعيات الأهلية أو القطاع الخاص وكيف يمكن للشباب أن يكون لهم دور أكبر في صون التراث، ثم فتح الجعيد باب المداخلات والأسئلة والاستفسارات من قبل الحضور والتي تنوعت حول أهمية الجمعية والتراث غير المادي كما تم طرح الكثير من الأفكار التي يمكن أن تسهم في إحياء التراث غير المادي والدور الذي تلعبه الجمعية في دعم هذا التراث والمحافظة عليه كما تم اقتراح إنشاء مراكز للحرف اليدوية التي تعين الجيل الجديد على تعلمها كما تم طرح موضوع المهرجانات والفعاليات التي تدخل فيها مجالات التراث غير المادي ومناقشة الاهتمام بالتراث غير المادي بالطائف باعتبارها مدينة غنية بذلك وتم الحديث أيضا عن كثير من التطلعات والتحديات التي تواجه هذا التراث.

وفي نهاية الورشة أجاب الدكتور عثمان الصيني على أسئلة واستفسارات الحضور مرحبا بكل ما تم طرحه من أفكار ومقترحات سيتم الأخذ بها في توصيات الورشة.