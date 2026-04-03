إصابة جنود من الأمم المتحدة إثر انفجار داخل قاعدتهم في لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) إصابة ثلاثة من جنودها، اليوم الجمعة بجروح، جراء انفجار "مجهول المصدر" داخل إحدى قواعدها، في حادث هو الثالث من نوعه في أسبوع.

وقالت كانديس ارديل الناطقة بإسم اليونيفيل في بيان إن "انفجارا داخل موقع تابع للأمم المتحدة بعد ظهر اليوم قرب منطقة العديسة أسفر عن إصابة ثلاثة من جنود حفظ السلام، اثنان منهم إصاباتهما خطيرة"، موضحة أنه "يجري حاليا نقلهم جميعا إلى المستشفى، ولا يزال مصدر الانفجار مجهولا".

ومنذ الأحد، قتل ثلاثة جنود إندونيسيين في جنوب لبنان، على وقع الحرب المستمرة منذ شهر.