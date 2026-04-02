تكنولوجيا: هاتف iPhone 17 Pro من ابل يحصل على منفذ Lightning عبر غطاء حماية مبتكر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سيواجه أي مستخدم ينتقل من هاتف iPhone 14 أو الإصدارات الأقدم إلى هاتف iPhone 17 Pro الجديد من ابل حاجة ملحة لاستبدال ملحقاته القديمة التي تعتمد على منفذ Lightning أو حمل محول إضافي باستمرار. وكشف أحد المهتمين بتعديل الأجهزة عن إمكانية تزويد هذا الهاتف الرائد والحديث بمنفذ Lightning التقليدي بكل سهولة من خلال استخدام غطاء حماية مبتكر تم تصميمه خصيصا لهذا الغرض لتقديم حل عملي ومريح للمستخدمين.

ونجح كين بيلونيل خلال السنوات القليلة الماضية في تحويل العديد من هواتف ايفون القديمة لتعمل عبر منفذ USB-C مع إضافة مقبس سماعات رأس يبلغ مقاسه 3.5 ملم. ويعرض متجره الإلكتروني أغطية حماية تضيف منافذ حديثة لطرازات iPhone 13 و iPhone 14 السابقة، بينما قرر هذا المهندس المبدع في الأول من شهر أبريل العمل على تزويد هاتف iPhone 17 Pro الحالي والذي يباع بسعر يبلغ 1149 دولارا أمريكيا بمنفذ Lightning بدلا من ذلك.

ويعتبر هذا الغطاء الواقي في المقام الأول مشروعا ترفيهيا وممتعا حيث لا ينوي المصمم طرحه للبيع التجاري في الأسواق. ويثبت هذا المشروع المبتكر إمكانية شحن هاتف ايفون الحالي عبر موصل ابل القديم والمملوك لها بجهد معتدل، حيث تبدو الفكرة بسيطة جدا من الناحية الفنية وتعتمد على دمج غطاء حماية مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد مع محول معدل لتقليل المساحة التي يشغلها بحيث يضيف الغطاء بضعة مليمترات فقط إلى الحافة السفلية للهاتف.

ويدعم هاتف iPhone 17 Pro عملية الشحن بنجاح عبر هذا المنفذ المضاف ولكن لم يحدد بيلونيل ما إذا كان يمكن استخدام هذا المنفذ لنقل البيانات أو توصيل الملحقات الأخرى. ويسمح المحول الرسمي المتاح في متجر ابل بسعر يبلغ 29 دولارا أمريكيا بنقل البيانات وتوصيل سماعات الرأس، علما بأن عمليات نقل البيانات تقتصر على معيار USB 2.0 كما هو معتاد مع هذه المنافذ لتصل سرعات نقل البيانات إلى 480 ميجابت في الثانية كحد أقصى.

وتسلط هذه التجربة الهندسية الضوء على مرحلة الانتقال التقني المستمرة التي تشهدها صناعة الهواتف مع التخلي التدريجي عن المنافذ القديمة لصالح المعايير العالمية الموحدة. ورغم التحول الكامل نحو المنافذ الأحدث التي توفر سرعات شحن ونقل بيانات أعلى بكثير، إلا أن مثل هذه المشاريع الإبداعية تلبي رغبات شريحة من المستخدمين الذين يفضلون الاستفادة القصوى من كابلاتهم وملحقاتهم القديمة لأطول فترة ممكنة بدلا من التخلص منها وشراء ملحقات جديدة بالكامل.