تكنولوجيا: حاسوب Pro 14 Premium من ديل ينطلق عالميا بمعالجات انتل وذاكرة عشوائية ضخمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت ديل حاسوبها المحمول والجديد Pro 14 Premium والذي يحمل رقم الطراز PA14260 في الأسواق العالمية لاستهداف فئة المستخدمين في قطاع الأعمال. ويأتي هذا الجهاز المدمج بمقاس يبلغ 14 بوصة مزودا بمعالجات Panther Lake المتطورة من انتل مع ذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 32 جيجابايت، ولكنه ينطلق في البداية دون توفير خيار الشاشة الرائدة من نوع Tandem OLED التي ينتظرها العديد من المحترفين.

وتأتي هذه الخطوة السريعة بعد وقت قصير جدا من إعلان ديل عن هذا الإصدار الجديد ليحل محل طرازات PA14250 الأقدم من العام الماضي والتي تباع بسعر يبلغ 2059 دولارا أمريكيا. ويقتصر اختيار المشترين في الوقت الحالي على شاشات بديلة من نوع IPS تدعم دقة 1200p أو دقة 1600p وتوفر ذروة سطوع تبلغ 400 شمعة كحد أقصى حتى يتم توفير الشاشات الأرقى لاحقا.

وتطرح ديل هذا الحاسوب الجديد بأسعار متفاوتة تعتمد على المنطقة الجغرافية. ويبدأ سعر الجهاز من 3579 دولارا أمريكيا في الولايات المتحدة و 4558 دولارا كنديا في كندا، بينما يباع بسعر يبلغ 1994 جنيها إسترلينيا في المملكة المتحدة و 2187 يورو في منطقة اليورو، ولسبب غير معروف لا يمكن للمستخدمين في أستراليا شراء هذا الحاسوب عبر الإنترنت حتى هذه اللحظة.

وتعود هذه الاختلافات الملحوظة في الأسعار بين أمريكا الشمالية والأسواق الأوروبية إلى نوع المعالج الأساسي المعتمد في كل منطقة. ويبدأ الإصدار المخصص لأمريكا الشمالية بمعالج Core Ultra 7 365 vPro القوي، بينما يعتمد الإصدار الأوروبي على معالج Core Ultra 5 335 vPro، ولكن يمكن للمستخدمين في أمريكا الشمالية تخصيص أجهزتهم للحصول على خيارات أرخص تبدأ من 2349 دولارا أمريكيا أو 2996 دولارا كنديا.

ويوفر هذا الحاسوب المحمول مرونة كبيرة في تخصيص المواصفات العتادية لتلبية متطلبات الأداء الفائق. ويمكن للمشترين اختيار تزويد الجهاز بمعالج Core Ultra 7 366H vPro الرائد والذي يمتلك ضعف عدد الأنوية الموجودة في المعالجات الأساسية لضمان قوة معالجة استثنائية وإنجاز المهام المعقدة بكفاءة عالية، ويمكن للمهتمين زيارة موقع ديل الرسمي للاطلاع على كافة التفاصيل التقنية الإضافية.