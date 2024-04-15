وزيرا خارجية السعودية وأوزبكستان يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

ياسر رشاد - القاهرة - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع نظيره الأوزبكستاني بختيار سعيدوف سبل تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى المنعقد في عاصمة أوزبكستان طشقند.

ووقع الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أوزبكستان.

كما استعرض الطرفان تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

السعودية: على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حاسمة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

أكدت صحيفة (الرياض) السعودية، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حاسمة؛ لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الاثنين تحت عنوان "الاعتراف" - أنه "توالت مؤخرا الدعوات التي تطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، وأخذ مكانها الشرعي، خاصة أن غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعترف بـ"دولة فلسطين"، ويتداول المجتمع الدولي الحديث بشأن أحقية هذا الاعتراف، فلدى كبار الساسة في إسبانيا والنرويج وإيرلندا بوادر احتمالية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولا شك أن الأمم المتحدة تبنت تسمية «فلسطين» لمنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1988 اعترافا بإعلان الاستقلال الفلسطيني، لكن الدولة المعلنة لا تتمتع بعد بوضع رسمي داخل النظام".

وأشارت إلى أنه في المقابل إسرائيل تبدو غير مكترثة بهذه القرارات والاتجاه في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، خاصة أن حلفاءها أعربوا عن انزعاج وقلق إزاء تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفي إطار ذلك جاء إعلان رئاسة مجلس الأمن الدولي عن عدم التوصل لتوافق بشأن المبادرة الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، رغم تأييد ثلثي أعضاء اللجنة المعنية بقبول أعضاء جدد في المجلس.

لبنان: تدعو لوقف التصعيد في الشرق الأوسط واحترام القانون الدولي

دعت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط والتهديد بشن الحرب والأعمال العسكرية الانتقامية بأشكالها كافة، والعودة إلى احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية؛ لتجنب تبعات انفجار الشرق الأوسط برمته، مما يهدد السلم والأمن الإقليميين.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان، اليوم الاثنين، أوردته وكالة الأنباء اللبنانية - أنها "تتابع بقلق شديد الأحداث والتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، بعد أن وصلت المنطقة برمتها إلى حافة الهاوية.. يتزامن ذلك مع استمرار الحرب على غزة للشهر السابع، وعدم تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2728 لوقف الحرب في غزة، وتعثر العودة إلى المسار السياسي المبني على حل الدولتين، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".