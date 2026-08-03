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ايران: علاقاتنا مع العراق في أفضل حالاتها

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ايران: علاقاتنا مع العراق في أفضل حالاتها

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بغداد - ياسين صفوان - وقال عراقجي، للوكالة الرسمية، وتابعته السومرية، خلال زيارته إلى العراق للمشاركة في مراسم أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، إن "الزيارة الأربعينية تمثل مناورة كبرى تعكس وحدة الشعبين العراقي والإيراني وعمق الروابط الدينية والعقائدية بينهما".

وأضاف أن "الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء العراقي إلى طهران شهدت مباحثات مثمرة، مؤكداً أن التعاون المشترك يشمل تنسيق المواقف السياسية، والملفات الاقتصادية والتجارية، وتأمين الحدود وتنظيم الحركة عبرها، فضلاً عن تطوير خطوط الترانزيت المشتركة".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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