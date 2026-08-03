انت الان تتابع خبر "فرصة تاريخية للتعافي".. ماذا قال بارزاني عن زيارته لدمشق ولقائه بالشرع؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بارزاني في تدوينة له على منصة (X) تابعته الخليج 365: "سعدت اليوم بزيارة دمشق، تلبية لدعوة كريمة من الرئيس أحمد الشرع"، مبيناً أنه "بعد سنوات طويلة من المعاناة، تقف سوريا اليوم أمام فرصة تاريخية للتعافي وإعادة البناء والازدهار".وأضاف رئيس الإقليم: "أعربتُ عن ثقتي برؤية الرئيس الشرع، وإيماني بأن سوريا قادرة في ظل قيادته على المضيّ نحو مزيد من الاستقرار والازدهار، وبناء مستقبل أكثر إشراقاً لجميع أبنائها"، مجدداً التزامه بـ "دعم سوريا مستقرة وموحدة".

وأوضح بارزاني أنه جرى خلال اللقاء "مناقشة أهمية دور سوريا في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة"، مشيراً إلى أنه "بحكم الجوار، تجمع سوريا والعراق وإقليم كوردستان مصالح مشتركة عديدة، وتتوافر فرص كبيرة لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بما يحقق المنفعة المتبادلة لشعوبنا جميعاً".

