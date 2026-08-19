سعر الدولار مقابل الفرنك يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 19-08-2026

تراجع سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة الصلب 0.8130، ليحاول الزوج اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، ليرتكز الزوج بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من هيمنة واستقرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير.