الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الفرنك يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 19-08-2026

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سعر الدولار مقابل الفرنك يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 19-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-19 02:17 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.19

تراجع سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة الصلب 0.8130، ليحاول الزوج اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، ليرتكز الزوج بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من هيمنة واستقرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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