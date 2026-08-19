سينومي سنترز توقع اتفاقيتين مع داون تاون السعودية ضمن منظومة التطوير العمراني

أعلنت شركة المراكز العربية (سينومي سنترز) عن توقيع اتفاقيتين مع داون تاون السعودية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة ضمن منظومة التطوير العمراني والتنمية الحضرية.

ووفقا لإفصاح الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تتضمن الاتفاقية الأولى تقديم خدمات التطوير لمكونات التجزئة والمركز التجاري ضمن مشروع داون تاون المدينة المنورة، وتتضمن الاتفاقية الثانية وعداً بالتأجير لتأجير وتشغيل المركز التجاري لمدة 25 عاماً.

ونوهت الشركة إلى أن قيمة عقد خدمات التطوير تتجاوز 5% من إيرادات الشركة السنوية لعام 2025، فيما لا توجد قيمة مالية لعقد وعد بالتأجير حالياً، كونه يتعلق بوعد بالتأجير والتشغيل.

وأشارت إلى أنها ستتولى بموجب اتفاقية خدمات التطوير تنفيذ وإدارة أعمال المشروع، بما يشمل التخطيط والتصميم والتعاقد مع الاستشاريين والمقاولين، والإشراف على أعمال التطوير والإنشاء، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ المشروع حتى اكتماله.

كما لفتت إلى أن مدة اتفاقية خدمات التطوير تبلغ 3 سنوات، قابلة للتمديد لمدة سنتين إضافيتين بموافقة طرفي الاتفاقية، فيما تبلغ مدة اتفاقية الوعد بالتأجير 3 سنوات من تاريخ السريان أو حتى توقيع عقد الإيجار النهائي أيهما أسبق، على أن يتم بعد اكتمال المشروع توقيع اتفاقية إيجار وتشغيل للمركز التجاري لمدة 25 عاماً.

وتوقعت الشركة أن يكون لاتفاقية خدمات التطوير أثر إيجابي على إيرادات الشركة وصافي أرباحها خلال فترة تنفيذ المشروع، على أن يبدأ الأثر المالي بعد سريان الاتفاقية وبدء تنفيذ الأعمال، ولا يوجد أثر مالي حالياً لاتفاقية الوعد بالتأجير.

وبينت الشركة أن الاتفاقيتين تندرجان ضمن استراتيجيتها للتوسع في نموذج الأعمال القائم على الأصول الخفيفة، والاستفادة من خبراتها في تطوير وإدارة الوجهات التجارية ومراكز التسوق.

وتعد اتفاقية خدمات التطوير امتدادًا للشراكة الاستراتيجية المتنامية بينها وبين داون تاون السعودية، حيث توسّع نطاق التعاون الذي بدأ من خلال مشروع داون تاون الخبر ليشمل داون تاون المدينة المنورة، بما يعزز الرؤية المشتركة لتطوير وجهات حضرية متكاملة في مختلف أنحاء المملكة.