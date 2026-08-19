سعر البتكوين (BTCUSD) يجني أرباحه – توقعات اليوم – 19-08-2026

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، في محاولة لجني أرباح ارتفاعاته السابقة واكتساب زخم إيجابي قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، خاصة بعدما نجح خلال هذا التراجع في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، والتي بدأت بدورها في إظهار تقاطع إيجابي يعزز من فرص تحسن الزخم.

وفي الخلفية من ذلك يستمر الدعم الإيجابي الناتج من تداول السعر أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يوفر قاعدة دعم ديناميكية تحافظ على فرص استعادة السعر لمساره الصاعد خلال الفترة القريبة المقبلة.