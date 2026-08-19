سعر الغاز الطبيعي يكرر التذبذب الجانبي-توقعات اليوم 19-8-2026

لا يزال سعر الغاز مستقرا حتى هذه اللحظة فوق مستوى الدعم المتمركز عند 2.620 والذي يعوّق بثباته فرص استئناف الهجوم السلبي لنلاحظ تشكيله لتذبذب جانبي باستقراره عند 2.770.

كذلك محاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع وبتعارضه مع سلبية محور المتوسط المتحرك 55, سيزيد ذلك من فعالية المسار الجانبي مع توفر فرصة لإعادة اختبار الحاجز الأولي المستقر عند 2.950$, اما نجاح السعر بتحقيق الكسر المطلوب سيمنحه ذلك فرصة لاستهداف المحطات السلبية والتي تتمركز حاليا قرب 2.430$ و2.280$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.620$ و 2.850$

توقعات السعر لهذا اليوم: جانبي لحين تحقيق الكسر