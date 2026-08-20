تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 20-08-2026

شهد سعر نفط خام برنت (Brent) مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة 93.00$، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص اختراق تلك المقاومة، خاصة ويأتي هذا مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بها.