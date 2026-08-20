الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 20-08-2026

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تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 20-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-20 11:06 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.20

شهد سعر نفط خام برنت (Brent) مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة 93.00$، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص اختراق تلك المقاومة، خاصة ويأتي هذا مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بها.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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