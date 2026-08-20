الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الين يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 20-08-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر الدولار مقابل الين يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 20-08-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الين يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 20-08-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-20 01:15 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.20

يشهد سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) مكاسب حذرة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول الزوج بهذا الأداء تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

 

يأتي هذا في ظل تأثر الزوج بكسره لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، والذي جاء بالتزامن مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط السلبية حول الزوج ويقلص من فرص تعافيه على المدى القريب.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا