سعر الدولار مقابل الين يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 20-08-2026

يشهد سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) مكاسب حذرة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول الزوج بهذا الأداء تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

يأتي هذا في ظل تأثر الزوج بكسره لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، والذي جاء بالتزامن مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط السلبية حول الزوج ويقلص من فرص تعافيه على المدى القريب.